«Именины хлеба» состоятся в Пскове

10:10, 19 сентября 2017, ПАИ

24 сентября в 11:30 состоится культурно-образовательная программа «Именины хлеба» из цикла «Музейное воскресенье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музыкально-игровое занятие на основе традиционной культуры Псковского края расскажет о встрече осени, а также о традициях и обрядах, связанных с уборкой урожая.

Стоимость билета составляет 100 рублей для взрослых, 60 рублей - для школьников, 40 рублей - для дошкольников.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru Предварительная запись обязательна.