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Культура

«Именины хлеба» состоятся в Пскове

24 сентября в 11:30 состоится культурно-образовательная программа «Именины хлеба» из цикла «Музейное воскресенье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музыкально-игровое занятие на основе традиционной культуры Псковского края расскажет о встрече осени, а также о традициях и обрядах, связанных с уборкой урожая.

Стоимость билета составляет 100 рублей для взрослых, 60 рублей - для школьников, 40 рублей - для дошкольников.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru Предварительная запись обязательна.

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