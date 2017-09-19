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Общество

С 1 ноября изменится стоимость входных билетов в Изборский заповедник

С 1 ноября изменится стоимость входных билетов в музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Вход на территорию заповедника (включая крепость) и прогулка без экскурсии:

▪ стоимость 1 взрослого билета – 100 рублей

▪ стоимость 1 льготного билета (для студентов, пенсионеров, паломников) – 50 рублей

▪ стоимость 1 школьного билета – 30 рублей.

Вход в купеческие усадьбы без экскурсии:

▪ стоимость 1 взрослого билета – 150 рублей

▪ стоимость 1 льготного билета (для студентов, пенсионеров, паломников) -100 рублей

▪ стоимость 1 школьного билета – 50 рублей.

Посещение территории заповедника и купеческих усадеб без экскурсии

▪    стоимость 1 взрослого билета – 500 рублей

▪ стоимость 1 льготного билета (для студентов, пенсионеров, паломников) -300 рублей

▪ стоимость 1 школьного билета – 150 рублей.

▪ Семейный билет (от 2 детей и 2 взр.) – 800рублей.

1. Крепость + усадьба купца Анисимова (с экскурсионным обслуживанием)

Будние дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):

- стоимость 1 взрослого билета – 300 рублей

- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 200 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)

– 4500 рублей за группу.

Выходные и праздничные дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 350 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)

– 5250 рублей за группу.

2. Усадьба (на выбор) (с экскурсионным обслуживанием).

Будние дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 200 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –2250 рублей за группу.

Выходные и праздничные дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 250 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –3750 рублей за группу.

3.  3 купеческие усадьбы

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 взрослого билета – 300 рублей

- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 250 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 4500 рублей за группу.

Выходные и праздничные дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 350 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 5250 рублей за группу.

4. Крепость

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 200 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –2250 рублей за группу.

Выходные и праздничные дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 250 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –3750 рублей за группу.

5. Крепость, Словенские ключи 

Будние дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 взрослого билета – 300 рублей

- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 250 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 4500 рублей за группу.

Выходные и праздничные дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 350 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 5250 рублей за группу.

6. Крепость, Словенские ключи, Труворово городище.

Будние дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):

- стоимость 1 взрослого билета – 350 рублей

- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 300 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)

- 5250 рублей за группу.

Выходные и праздничные дни

▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):

- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 400 рублей

▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)

– 6000 рублей за группу.

7. Фото, видеосъемка 

На территории музея-заповедника (в крепости и на экспозициях в том числе)

• Простая – 500 рублей.

• Со штативом – 1000 рублей

• Свадебная – 1000 рублей.

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