С 1 ноября изменится стоимость входных билетов в Изборский заповедник
С 1 ноября изменится стоимость входных билетов в музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Вход на территорию заповедника (включая крепость) и прогулка без экскурсии:
▪ стоимость 1 взрослого билета – 100 рублей
▪ стоимость 1 льготного билета (для студентов, пенсионеров, паломников) – 50 рублей
▪ стоимость 1 школьного билета – 30 рублей.
Вход в купеческие усадьбы без экскурсии:
▪ стоимость 1 взрослого билета – 150 рублей
▪ стоимость 1 льготного билета (для студентов, пенсионеров, паломников) -100 рублей
▪ стоимость 1 школьного билета – 50 рублей.
Посещение территории заповедника и купеческих усадеб без экскурсии
▪ стоимость 1 взрослого билета – 500 рублей
▪ стоимость 1 льготного билета (для студентов, пенсионеров, паломников) -300 рублей
▪ стоимость 1 школьного билета – 150 рублей.
▪ Семейный билет (от 2 детей и 2 взр.) – 800рублей.
1. Крепость + усадьба купца Анисимова (с экскурсионным обслуживанием)
Будние дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):
- стоимость 1 взрослого билета – 300 рублей
- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 200 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)
– 4500 рублей за группу.
Выходные и праздничные дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 350 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)
– 5250 рублей за группу.
2. Усадьба (на выбор) (с экскурсионным обслуживанием).
Будние дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 200 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –2250 рублей за группу.
Выходные и праздничные дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 250 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –3750 рублей за группу.
3. 3 купеческие усадьбы
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 взрослого билета – 300 рублей
- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 250 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 4500 рублей за группу.
Выходные и праздничные дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 350 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 5250 рублей за группу.
4. Крепость
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 200 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –2250 рублей за группу.
Выходные и праздничные дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 250 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) –3750 рублей за группу.
5. Крепость, Словенские ключи
Будние дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 взрослого билета – 300 рублей
- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 250 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 4500 рублей за группу.
Выходные и праздничные дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы на русском языке (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 350 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы на русском языке (менее 15 человек) – 5250 рублей за группу.
6. Крепость, Словенские ключи, Труворово городище.
Будние дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):
- стоимость 1 взрослого билета – 350 рублей
- стоимость 1 льготного билета (для школьников, студентов, пенсионеров) – 300 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)
- 5250 рублей за группу.
Выходные и праздничные дни
▪ Экскурсионное обслуживание полной группы (15 человек):
- стоимость 1 билета для всех категорий населения – 400 рублей
▪ Экскурсионное обслуживание неполной группы (менее 15 человек)
– 6000 рублей за группу.
7. Фото, видеосъемка
На территории музея-заповедника (в крепости и на экспозициях в том числе)
• Простая – 500 рублей.
• Со штативом – 1000 рублей
• Свадебная – 1000 рублей.