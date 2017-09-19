Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября

10:07, 19 сентября 2017, ПАИ

С 1 октября проезд в автобусах Пскова подорожает на 1 рубль. За одну поездку в городском транспорте псковичам вновь придётся платить 23 рубля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов.

Стоимость проездных не изменится. Проездной для организаций по-прежнему будет стоить 1050 рублей, для студентов Псковских вузов дневной формы обучения, а так же для курсантов псковского филиала Академии ФСИН России - 750 рублей, для школьников - 700 рублей, для граждан - 950 рублей, льготный проездной - 650 рублей, пригородная карточка 3 зона - 3100 рублей, пригородная карточка 2 зона - 2000 рублей, пригородная карточка 1 зона - 1300 рублей.

Напомним, с 1 июня стоимость разового билета в автобусах Пскова уменьшилась на один рубль и составила 22 рубля. Снижение цены в «Псковпассажиравтотрансе» связывали с сокращением пассажиропотока в летний период.