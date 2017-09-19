В «Псковэнерго» проходят масштабные учения по ликвидации аварий в электросетевом комплексе

10:24, 19 сентября 2017, ПАИ

19-20 сентября в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проходят масштабные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в работе электросетевого комплекса. Мероприятие проходит в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

На первом этапе учений, который проходит сегодня, отрабатываются вопросы по сбору и взаимодействию оперативных штабов производственных отделений «Псковэнерго» и регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области, приведению мобильных подразделений в готовность к действиям по устранению возможных технологических нарушений.

По замыслу учений, 19 сентября на территории Псковской области возникла угроза нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях. Сигнал системы автоматического оповещения «Звонарь» в 7 утра известил весь личный состав Штаба «Псковэнерго» об экстренном сборе.

На утреннем заседании штаб под руководством главного инженера «Псковэнерго» Андрея Кузьмина разработал комплекс мер по повышению устойчивости работы объектов энергетики. В соответствии с действующими регламентами, в производственных отделениях проверили готовность состояния оборудования, мобильных бригад, техники и резервных источников электроснабжения, укомплектованность аварийного запаса. На предприятии увеличено количество дежурных в составе диспетчерских служб для ведения оперативных переключений и организации приема информации от населения, приведены в готовность мобильные бригады, спецтехника, дизель-генераторы, активизирована работа телефона «горячей линии».

В первый день также пройдет заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. На заседании с участием различных ведомств будут отрабатываться вопросы взаимодействия при ликвидации массовых технологических нарушений в распредсетях. Отдельным предметом внимания станет организация своевременного оповещения жителей области о ходе проведения аварийно-восстановительных работ.

Практический этап будет проходить 20 сентября на базе Северных электрических сетей в Гдовском районе. Здесь мобильным бригадам «Псковэнерго», подразделениям МЧС, подрядным организациям и предприятиям ЖКХ предстоит ликвидация последствий массовых условных аварий на реальном оборудовании в зоне ответственности РЭС№4. В учениях будут задействованы передвижные дизель-генераторы.