Глава Новосельской волости заплатит штраф за несвоевременное рассмотрение обращения жителя Стругокрасненского района

10:39, 19 сентября 2017, ПАИ

Глава Новосельской волости Стругокрасненского района привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан с назначением штрафа в размере 5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований федерального законодательства глава волости в установленный срок не проинформировала местного жителя о результатах рассмотрения двух обращений по вопросу содержания животных.



