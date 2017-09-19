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Общество

Глава Новосельской волости заплатит штраф за несвоевременное рассмотрение обращения жителя Стругокрасненского района

Глава Новосельской волости Стругокрасненского района привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан с назначением штрафа в размере 5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований федерального законодательства глава волости в установленный срок не проинформировала местного жителя о результатах рассмотрения двух обращений по вопросу содержания животных. 


 

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