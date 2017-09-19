25 человек представят Псковскую область на двух первенствах России по ММА

10:57, 19 сентября 2017, ПАИ

Команда из 25 человек представит Псковскую область на двух первенствах России по смешанным боевым искусствам (ММА) — среди юношей и среди юниоров, которые пройдут в Великих Луках. Поединки состоятся на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» с 22 по 24 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Государственный комитет региона по физической культуре и спорту.

«В прошлом году в Великих Луках мы провели первое в российской истории этого вида спорта Первенство среди бойцов 16–17 лет. Союз ММА России высоко оценил уровень организации соревнований и предоставил нашему региону право провести Первенство среди юношей во второй раз. Надеемся, что оно вновь пройдет достойно. Также считаем честью впервые проводить Первенство среди юниоров, спортсменов 18–20 лет», - отметил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

В соревнованиях примут участие бойцы ММА из всех федеральных округов Российской Федерации — всего порядка 200 человек.

Главными судьями соревнований выступают Виктор Корнеев (Первенство России по смешанным боевым искусствам среди юношей) и Геннадий Зуев (Первенство России по смешанным боевым искусствам среди юниоров).

По итогам состязаний будет сформирована сборная страны для выступлений на первенствах мира и Европы, рассказал президент Псковской областной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства» Аркадий Мурылев.

Организаторами двух первенств России по ММА выступают Союз смешанных боевых единоборств ММА России, областная Федерация смешанного боевого единоборства, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и администрация города Великие Луки.

Смешанные боевые искусства (ММА) — это вид единоборств, в котором используется самый широкий набор приемов, включающих удары, захваты, броски, удушающие и болевые приемы, заимствованные из различных видов спортивных единоборств и боевых искусств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).