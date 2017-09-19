День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»

10:41, 19 сентября 2017, ПАИ

При решении вопросов, связанных с недвижимостью, практически каждый из нас сталкивался с прохождением бесчисленного количества инстанций. Элементарно, чтобы прояснить одну проблему требуется пройти не один кабинет и потратить не одну сотню нервных клеток. А ведь важно еще и тщательно подготовиться к этому процессу: собрать множество информации, проверить и собрать необходимые документы, обезопасить себя и своих близких.

В зависимости от сложности ситуации сбор информации и подготовка к решению жилищного вопроса могут длиться от месяца до полугода, а походы по инстанциям могут отнять от нескольких дней. Это если повезет, и везде удастся избежать длинных очередей.

Кроме того, тем, кто сталкивался со сбором документов, знакома ситуация, когда, отстояв пару часов в ожидании приема специалиста, выясняется, что в собранном пакете документов не хватает одной справки. Именно отсутствие одной бумажки обнуляет все время, проведенное в очереди.

Вопросы, связанные с недвижимостью, неразделимы с юридическими аспектами. Здесь крайне важна не только квалифицированная помощь, но и понятная информация, предоставленная на доступном языке. Когда к этим двум вопросам присоединяется банковское направление, голова идет кругом.

«Авентин - Псков. Центр недвижимости» ценит ваше время: 4 октября состоится комплексная консультация специалистов по недвижимости, банковской сферы и юристов. Вместо посещения нескольких инстанций, в одном месте вы сможете получить квалифицированную, обстоятельную консультацию по вопросам недвижимости, которые действительно важны для вас и требуют реального решения.

Если вы хотите купить/продать/обменять недвижимость и не знаете с чего начать, вы уже находитесь в этом процессе и есть неразрешимые нюансы – специалисты «Авентина» найдут выход.

Вопросы любой сложности по оформлению сделок с недвижимостью, наследства, реализации материнского капитала – все это станет понятнее, проще и сдвинется с «мертвой точки» после «Дня открытых дверей» 4 октября. Прямо на месте Вы сможете задать все волнующие вас вопросы профессиональным риэлторам, годами работающим на рынке недвижимости и накопившим огромный практический опыт решения жилищных вопросов любой сложности.

Более того, еще существенный бонус события от «Авентина»: возможность сэкономить не только время, но и деньги! Для клиентов компании юридическая помощь, как обычно, будет бесплатной, а тем участникам, решение жилищного вопроса которых потребует кропотливого и тщательного изучения юристом, «Авентин» в этот день подарит скидку 50%!

Итак, не пропустите «День открытых дверей» в «Авентин-Псков». Мероприятие состоится 4 октября, с 12:00 до 18:00, в стенах филиала центра недвижимости на Октябрьском пр-те, д.38. Подробности и регистрация по тел: 29-84-84