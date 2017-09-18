Ограбившего магазин 20-летнего псковича задержали сотрудники Росгвардии

10:36, 19 сентября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который совершил кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.