За ввоз гашиша из Испании житель Литвы предстанет перед судом в Пскове

11:14, 19 сентября 2017, ПАИ

20 сентября Псковский областной суд начнёт слушание уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Литвы, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства в особо крупном размере группой лиц), частью 3 статьи 30 - частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного суда, в октябре 2016 года, находясь на территории Испании, с целью получения денежного вознаграждения в размере 2 тысяч евро, обвиняемый вступил в преступный сговор с двумя неустановленными лицами, направленный на совершение незаконной перевозки из Испании в Россию гашиша в особо крупном размере. Наркотики предполагалось сбыть неустановленному лицу.

18 ноября при прохождении МАПП «Шумилкино» Псковской таможни наркотическое вещество обнаружили сотрудники таможни в раме прицепа автомобиля обвиняемого, гашиш изъят из незаконного оборота.