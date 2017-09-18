0
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
Еще новости
Происшествия

За ввоз гашиша из Испании житель Литвы предстанет перед судом в Пскове

20 сентября Псковский областной суд начнёт слушание уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Литвы, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства в особо крупном размере группой лиц), частью 3 статьи 30 - частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного суда, в октябре 2016 года, находясь на территории Испании, с целью получения денежного вознаграждения в размере 2 тысяч евро, обвиняемый вступил в преступный сговор с двумя неустановленными лицами, направленный на совершение незаконной перевозки из Испании в Россию гашиша в особо крупном размере. Наркотики предполагалось сбыть неустановленному лицу.  

18 ноября при прохождении МАПП «Шумилкино» Псковской таможни наркотическое вещество обнаружили сотрудники таможни в раме прицепа автомобиля обвиняемого, гашиш изъят из незаконного оборота.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины

Идет загрузка...