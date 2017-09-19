Второй этап Первенства Псковской области по мотокроссу пройдёт в Ваулиных Горах в октябре

10:54, 19 сентября 2017, ПАИ

1 октября состоится второй этап Первенства Псковской области по мотокроссу. Соревнования пройдут в Псковском районе на трассе в Ваулиных Горах, где они проводятся с конца 50-х годов прошлого века. Об этом сообщил руководитель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В состязаниях примут участие спортсмены из Московской области, Санкт-Петербурга, стран Прибалтики, Белоруссии. Всего ожидается около 100 мотогонщиков, которые выступят в восьми классах. Самые юные спортсмены от 7 лет будут соревноваться в классе мотоциклов с объёмом двигателей 50 кубических сантиметров. В классе «ветераны» за победу поборются спортсмены в возрасте от 45 лет и «до тех пор, пока позволяет здоровье». «К нам приезжает спортсмен из Петербурга, которому 56 лет - мастер спорта СССР», - рассказал Алексей Караваев.

В качестве примера он также привёл спортсмена мотоциклетного клуба «Псковская ОТШ» ДОСААФ России Семена Белобокова, которому 7 лет. Уже два года он занимается мотоциклетным спортом. «Я очень благодарен его родителям», - отметил Алексей Караваев.

«Конечно, у молодых спортсменов, как правило, отсутствует чувство страха», - добавил он и сообщил, что средняя скорость на трассе обычно не превышает 55 километров в час.

Алексей Караваев уточнил, что состязания в Ваулиных Горах начнутся в 12:00. На 10:00 запланированы тренировочные заезды, в 12:15 состоятся первые старты. В каждом классе будет по два заезда. В 19:00 пройдёт награждение сильнейших спортсменов.

В рамках соревнований планируются показательные выступления десантников 76-й дивизии, показательные выступления клуба собаководства. Зрители смогут попробовать военную кашу, послушать оркестр, также будет организован показ техники.

«Продемонстрируем все возможности регионального отделения ДОСААФ», - заключил Алексей Караваев.

Председатель местного отделения ДОСААФ России города Пскова Юрий Самсонов заметил, что интерес к мотоспорту огромный, количество спортсменов за последние два года резко возросло. «Это довольно опасный спорт, поэтому им занимаются настоящие мужчины», - считает он.

Юрий Самсонов добавил, что в мотоциклетном клубе ДОСААФ состоят около 30 человек. На территории ПОУ " Псковская ОТШ" ДОСААФ России есть тренировочная трасса.