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Общество

300 псковичей примут участие в «Походе первокурсника-2017»

Закончен прием заявок на ежегодный «Поход первокурсника», который пройдет в Псковской области 23-24 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре. В мероприятии примут участие 300 человек в составе 27 команд. «Поход первокурсника-2017» посвящен семилетию Молодежного центра.

«Из года в год старшекурсники берут под крыло новичков-первокурсников и собирают команду для участия в спортивно-оздоровительном слете. Кроме того, в этом году наравне со студентами будут соревноваться и ветераны-выпускники», - рассказали организаторы.

Данное мероприятие направлено на повышение сплоченности студенческой молодежи и активное вовлечение первокурсников в студенческую жизнь. Поход дает возможность каждому из участников разносторонне проявить себя. Программа «Похода» этого года претерпела некоторые изменения, о которых команды узнают на обязательной планерке. Часть конкурсно-спортивных мероприятий будут нацелены на лучшие поздравления и «подарки» для Молодежного центра. Остались традиционные соревнования, такие как дартс, куббол и армрестлинг, а «ТанцПлантацию» заменит караоке-битва. Основное мероприятие «Похода» – посвящение первокурсников – тоже пройдет в новом формате.

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