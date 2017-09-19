0
10:56
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:44
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
10:41
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
10:07
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября
09:04
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
08:17
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
20:52
Стал известен состав жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Еще новости
  • Коротко
Общество

На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»

На сайте Псковского агентства информации стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017». Проголосовать за понравившихся номинанток можно здесь >>>

Напомним, подобный конкурс проходит в Пскове впервые. Его финал состоится 1 октября — в День пожилого человека — в 15:00 в аквапарке «Акваполис». Подробная информация о мероприятии по телефону 701-101

Организаторы конкурса:
продюсерский центр «Королев продакшн» - https://vk.com/baccarashow
«Медиа-Холдинг Псковской области» - https://vk.com/paipskov
Аквапарк «Акваполис» - https://vk.com/akvaparkpskov

Официальный визажисты и стилисты конкурса:

Татьяна Серова - https://vk.com/id115814087
Ольга Новичкова - https://vk.com/olya_novichkova

Официальный фотограф:

Ирина Большакова - https://vk.com/saara

Спонсоры:

Сеть магазинов «Glance» - https://vk.com/glance_pskov
ТЦ «Максимус» - https://vk.com/maximus60
Фитнес клуб XPRESS - https://vk.com/xpress.club
Кулинарная мастерская «Хлебосол» - https://vk.com/hlebosol_pskov
ТК «Пик 60» - https://vk.com/pic60
Бьюти -сообщество «ORIPROFI» - https://vk.com/77oriprofi
ЖК «Европа» - https://vk.com/novostroy60
Фирменная пекарня «Пирогов» - https://vk.com/pirogovmnogo
Салон цветов «Флоренция» - https://vk.com/cvetyvpskove
Санаторий «Хилово» - https://vk.com/sanhilovo
Академия Большого тенниса в Пскове - https://vk.com/public121831678
Студия красоты «Lorraine»- https://vk.com/lorraine60

Информационная поддержка:

Радио «Дача» - https://vk.com/club20882419
Радио «7 небо» - https://vk.com/club20882419
Комсомольская правда - Псков - https://vk.com/kp_pskov
Псковская правда - https://vk.com/pravdapskov
ПАИ - https://vk.com/paipskov

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • «Миссис Бабушка - 2017»
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» Участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» посетили бьюти мастер-класс Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» Прошёл первый кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» (ФОТО) Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове Кастинг «Миссис Бабушка 2017» состоится в Пскове 27 августа Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
19 сентября 2017
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
19 сентября 2017
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
19 сентября 2017
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября
19 сентября 2017
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября 3
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
19 сентября 2017
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
19 сентября 2017
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
Стал известен состав жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
18 сентября 2017
Стал известен состав жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Два аварийных дома снесли в Пскове
18 сентября 2017
Два аварийных дома снесли в Пскове

Идет загрузка...