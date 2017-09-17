Алексей Караваев: Спортсменам нравится псковская трасса

11:47, 19 сентября 2017, ПАИ

Псковская трасса всем нравится, заявил председатель областной Федерации мотоциклетного спорта Алексей Караваев 19 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Классическая песчаная трасса, ничего искусственного, ничего насыпного. К нам с удовольствием приезжают спортсмены из других регионов», - сказал Алексей Караваев.

Он отметил, что Федерация готова работать для привлечения дополнительного финансирования. «Спонсоры есть, их немного, но есть», - констатировал руководитель Федерации и уточнил, что помощь оказывают, в частности, 76-я дивизия и военкомат, совместными усилиями проводятся спортивные праздники для горожан.