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Пешеходы попали под колёса машин в Пскове и Невеле

18 сентября в 15:40 в Пскове у дома по улице 52 по улице Коммунальной 24-летний водитель автомобиля БМВ-525i сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход получил ранения и была доставлена в Псковскую областную клиническую больницу.

Аналогичная авария около 19:40 случилась в Невеле у дома 43 по улице Комсомольской. Там на пешеходном переходе 20-летний водитель ВАЗ-2108 сбил 17-летнюю девушку. Её с травмами поместили в Невельскую районную больницу.

Ещё одно ДТП произошло в 16:35 в Порховском районе на 8-ом километре дороги Порхов — Успенье. Там 79-летний водитель автомашины «Ниссан Кашкай» не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадала 81-летняя пассажирка «Ниссана». Её госпитализировали.

Других ДТП за минувшие сутки на дорогах Псковской области не зафиксировали. Были задержаны 7 нетрезвых водителей.

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