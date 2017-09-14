«Вредные» советы от Сбербанка. №3: Про рефинансирование кредитов

12:39, 19 сентября 2017, ПАИ

Если вы сегодня встали

С четкой мыслью взять кредитов,

Чтоб купить себе лошадку,

Пальму или Фаберже,

То бегите во все банки,

Набирайте, где придется,

Штуки три или побольше,

И везде под свой процент.

А потом сидите, плачьте

В куче этих всех кредитов.

И считайте бесконечно,

Сколько вы кому должны.

Если кто-то вам расскажет

Про Сбербанка рефинансы,

Вы ему вообще не верьте —

Этого не может быть!

На самом деле: пока вы ежиком в тумане блуждаете в лесу своих кредитов, кто-то собирает их в кучку и переводит по заманчивой программе рефинансирования в Сбербанк. Что это дает? У вас было 5 кредитов – а стал один, и платеж теперь нужно вносить только раз в месяц. Ставка – сниженная и фиксированная (13,9% на срок до 2-х лет и 14,9% на срок до 5-ти лет). Что приятно, вы можете рассчитать кредит так, как вам нужно, например, уменьшить или увеличить срок и размер ежемесячного платежа. А еще можно взять дополнительную сумму на личные цели.

Если вы в течение последнего года были благонадежным заемщиком, у вас нет просроченных платежей, вы платите по кредитам не менее полугода, а сами кредиты еще не подвергались реструктуризации, то дерзайте!

Подробная информация – на официальном сайте Сбербанка http://www.sberbank.ru.

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