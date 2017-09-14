«Вредные» советы от Сбербанка. №3: Про рефинансирование кредитов
Если вы сегодня встали
С четкой мыслью взять кредитов,
Чтоб купить себе лошадку,
Пальму или Фаберже,
То бегите во все банки,
Набирайте, где придется,
Штуки три или побольше,
И везде под свой процент.
А потом сидите, плачьте
В куче этих всех кредитов.
И считайте бесконечно,
Сколько вы кому должны.
Если кто-то вам расскажет
Про Сбербанка рефинансы,
Вы ему вообще не верьте —
Этого не может быть!
На самом деле: пока вы ежиком в тумане блуждаете в лесу своих кредитов, кто-то собирает их в кучку и переводит по заманчивой программе рефинансирования в Сбербанк. Что это дает? У вас было 5 кредитов – а стал один, и платеж теперь нужно вносить только раз в месяц. Ставка – сниженная и фиксированная (13,9% на срок до 2-х лет и 14,9% на срок до 5-ти лет). Что приятно, вы можете рассчитать кредит так, как вам нужно, например, уменьшить или увеличить срок и размер ежемесячного платежа. А еще можно взять дополнительную сумму на личные цели.
Если вы в течение последнего года были благонадежным заемщиком, у вас нет просроченных платежей, вы платите по кредитам не менее полугода, а сами кредиты еще не подвергались реструктуризации, то дерзайте!
Подробная информация – на официальном сайте Сбербанка http://www.sberbank.ru.
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