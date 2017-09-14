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Экономика

Клиенты РСХБ получили специальные условия покупки инновационного средства защиты растений

Россельхозбанк поддерживает развитие инновационных технологий и разработчиков новых эффективных решений для предприятий агропромышленного комплекса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В сентябре банк заключил договор о сотрудничестве с одним из ведущих российских производителей химических средств защиты растений – группой компаний «АгроХимПром». Соглашение предусматривает особые условия для клиентов РСХБ при покупке продукции холдинга за счет кредитных средств банка, в том числе скидку в размере 15% на новый высокоэффективный препарат Зеребра®Агро.

Зеребра® Агро является совместной разработкой химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и ГК «АгроХимПром». Это запатентованный препарат для регулирования роста и профилактики заболеваний растений на основе коллоидного серебра, эффективность которого подтверждена результатами испытаний в ведущих научных учреждениях и многолетним опытом успешного применения в России и 6 странах мира.

Препарат активно стимулирует ростовые процессы и укрепляет иммунную систему растений, повышает их устойчивость к стрессовым факторам и сдерживает развитие патогенных грибов и бактерий.

Среди ключевых преимуществ новой разработки – ее универсальность и способность встраиваться в любую систему защиты и питания растений, низкая гектарная стоимость. Зеребра® Агро – это экономичная и экологичная технология, способная минимизировать расход химических фунгицидов.

Партнерская программа РСХБ и ГК «АгроХимПром» позволит сельхозпроизводителям добиться роста урожайности при сокращении затрат на обработку растений и увеличить рентабельность бизнеса. Подробная информация о программе доступна на сайте АО «Россельхозбанк».

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