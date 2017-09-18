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85 тысяч отдала пожилая псковичка мошенницам, пообещавшим продуктовые наборы

Жительница Псковского района стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 18 сентября в Пскове на Завеличье к 79-летней женщине, проживающей в доме по улице Владимирской в деревне Родина, подошли неизвестные гражданки. Они пояснили пенсионерке, что в рамках социальной акции пожилым людям, якобы, выдаются продуктовые наборы с учетом суммы денежных накоплений, имеющихся у представителей старшего поколения.

Заинтересовавшись этим сообщением, пенсионерка передала незнакомкам 85 тысяч рублей, которые сняла со своей сберкнижки и принесла из дома. Мошенницы пересчитали деньги, положили их в конверт и вернули гражданке. После этого они попросили ее некоторое время подождать дома прибытия машины с продуктовыми наборами. Обещанных продуктов пенсионерка не получила, а когда открыла переданный ей конверт, вместо своих денег обнаружила в нем листки бумаги.

Потерпевшая смогла запомнить, что одна из злоумышленниц была высокого роста, худощавая, лицо смуглое. На ней были серая куртка, черные ботинки. Ее спутница  – ниже среднего роста, коренастая.

В настоящее время по данному факту в ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело.

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