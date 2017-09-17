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Спорт

Юный псковский мотогонщик уснул с кубком на подушке после своей первой победы

7-летний псковский мотогонщик Семен Белобоков после своей первой победы уснул с кубком на подушке. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Спортсмен также отметил, что в школу ходит пешком, а не ездит на мотоцикле.

Тренировки же у него проходят четыре раза в неделю. «Мне нравится прыгать на мотоцикле. Падал много раз, но страшно не было», - признался Семён Белобоков.

Председатель Федерации мотоспорта Псковской области Алексей Караваев назвал юного гонщика очень способным. «У него есть и желание, и скоростные качества. Он внимательно слушает, делает то, что ему говоришь», - пояснил Алексей Караваев.

Он также подчеркнул, что талантливой молодежи в Пскове достаточно много.

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