Владимир Легойда передумал обсуждать фильм «Матильда» со студентами ПсковГУ

13:03, 19 сентября 2017, ПАИ

Церковный и общественный деятель, журналист, педагог Владимир Легойда передумал обсуждать фильм «Матильда» со студентами ПсковГУ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, первоначально тема лекции звучала так: «Кино в России: свобода творчества и чувства верующих: «Матильда» и «Князь Владимир», резонансные произведения 2017 года», но затем ее решено было поменять на «Современное общество и церковь».

Лекция состоится 22 сентября в 14:30 в Центре студенческих инициатив (площадь Ленина, 2).

Журналист и международный обозреватель Леонид Млечин также изменил тему лекции. Сначала он планировал поговорить со студентами о современной геополитической ситуации, соседстве с НАТО, Прибалтике и Украине, однако теперь тема лекции звучит так: «100 лет русской революции». Лекция также состоится в этот же день в 10:30 в Центре студенческих инициатив (площадь Ленина, 2).

Открытые лекции для студентов пройдут в рамках IV Всероссийского фестиваля «Человек и вера».