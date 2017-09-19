0
13:44
«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00
12:43
Пожароопасный сезон - 2017 в лесах Псковской области объявлен закрытым
11:35
В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов
10:56
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:44
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
10:41
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
10:07
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября
Еще новости
Общество

Владимир Легойда передумал обсуждать фильм «Матильда» со студентами ПсковГУ

Церковный и общественный деятель, журналист, педагог Владимир Легойда передумал обсуждать фильм «Матильда» со студентами ПсковГУ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, первоначально тема лекции звучала так: «Кино в России: свобода творчества и чувства верующих: «Матильда» и «Князь Владимир», резонансные произведения 2017 года», но затем ее решено было поменять на «Современное общество и церковь».

Лекция состоится 22 сентября в 14:30 в Центре студенческих инициатив (площадь Ленина, 2).

Журналист и международный обозреватель Леонид Млечин также изменил тему лекции. Сначала он планировал поговорить со студентами о современной геополитической ситуации, соседстве с НАТО, Прибалтике и Украине, однако теперь тема лекции звучит так: «100 лет русской революции». Лекция также состоится в этот же день в 10:30 в Центре студенческих инициатив (площадь Ленина, 2).

Открытые лекции для студентов пройдут в рамках IV Всероссийского фестиваля «Человек и вера».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00
19 сентября 2017
«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00
Пожароопасный сезон - 2017 в лесах Псковской области объявлен закрытым
19 сентября 2017
Пожароопасный сезон - 2017 в лесах Псковской области объявлен закрытым
В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов
19 сентября 2017
В автобусах Пскова пока не готовы внедрить систему стационарных валидаторов
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
19 сентября 2017
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
19 сентября 2017
День памяти погибших мотоциклистов в Пскове
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
19 сентября 2017
День открытых дверей пройдёт 4 октября в «Авентин – Псков»
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября
19 сентября 2017
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 1 октября 4
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области
19 сентября 2017
Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области

Идет загрузка...