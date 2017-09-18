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Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов поймали псковские полицейские

В Пскове и Псковском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре вечером 17 сентября на улице Юбилейной полицейские остановили «Фольксваген», которым управляла 34-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. 18 сентября по улице Советской Армии на УАЗе следовал 40-летний нетрезвый мужчина. В Псковском районе ночью 18 сентября на дороге Псков - Палкино стражи порядка остановили ВАЗ-2107, за рулем которого находился 43-летний пскович в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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