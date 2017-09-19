До +17 потеплеет в Псковской области 20 сентября

18:17, 19 сентября 2017, ПАИ

20 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +12 до +17.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.