До +17 потеплеет в Псковской области 20 сентября
20 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +12 до +17.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.