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Общество

Пожароопасный сезон - 2017 в лесах Псковской области объявлен закрытым

С 19 сентября на территории Псковской области закрыт пожароопасный сезон. Соответствующий приказ издал Государственный комитет региона по природопользованию и охране окружающей среды в связи с прохождением фронтальных осадков, снижением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием фактической горимости лесов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, работа по предупреждению и профилактике лесных пожаров продолжится. В течение месяца специалисты лесной службы комитета подведут итоги пожароопасного сезона - 2017, примут организационные меры по устранению выявленных недоработок.

В соответствии с постановлением Правительства РФ комитет начнет работу с лесничествами по разработке планов тушения лесных пожаров по муниципальным образованиям и сводного плана тушения лесных пожаров (единого по области) на 2018 год.

Кроме того, после опада листвы для предотвращения следующей весной перехода огня с земель иных категорий на земли государственного лесного фонда будут обновлены существующие и созданы новые минерализованные полосы.

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