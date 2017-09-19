Пожароопасный сезон - 2017 в лесах Псковской области объявлен закрытым
С 19 сентября на территории Псковской области закрыт пожароопасный сезон. Соответствующий приказ издал Государственный комитет региона по природопользованию и охране окружающей среды в связи с прохождением фронтальных осадков, снижением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием фактической горимости лесов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, работа по предупреждению и профилактике лесных пожаров продолжится. В течение месяца специалисты лесной службы комитета подведут итоги пожароопасного сезона - 2017, примут организационные меры по устранению выявленных недоработок.
В соответствии с постановлением Правительства РФ комитет начнет работу с лесничествами по разработке планов тушения лесных пожаров по муниципальным образованиям и сводного плана тушения лесных пожаров (единого по области) на 2018 год.
Кроме того, после опада листвы для предотвращения следующей весной перехода огня с земель иных категорий на земли государственного лесного фонда будут обновлены существующие и созданы новые минерализованные полосы.