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Общество

Вопрос об отборе общественников в квалификационную коллегию судей снова рассмотрят псковские депутаты

Председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников в очередной раз внёс на рассмотрение коллег проект постановления Псковского областного Собрания депутатов «О проведении отбора кандидатов на назначение представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с нормами регионального законодательства необходимо выбрать семь представителей общественности в областной квалификационной коллегии судей. С начала года отбор кандидатов объявлялся уже трижды. По результатам первых двух отборов не все претенденты получили поддержку депутатов: по итогам тайного голосования назначено только пять представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области. В ходе последнего отбора заявлений от претендентов не поступило.

Чтобы завершить формирование органа судебного сообщества, рассматривающего вопросы отбора кандидатов на судейские должности и аттестации судей, проектом постановления областного Собрания предлагается ещё раз объявить отбор представителей общественности в квалификационной коллегии судей.

Добавим, что принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в действующее областное законодательство и выделения денежных средств из областного бюджета.

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