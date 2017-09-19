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Общество

Случаями склонения детей к суициду займется в Псковской области комиссия по делам несовершеннолетних

На рассмотрении в Псковском областном Собрании (ПОС) депутатов находится проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС, предлагаемая поправка дополняет перечень основных задач органа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: в соответствии с нормой федерального законодательства комиссии по делам несовершеннолетних будут заниматься выявлением и пресечением случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям.

По мнению федерального законодателя, это станет дополнительным механизмом противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

О выявленных случаях склонения детей и подростков к суициду комиссии по делам несовершеннолетних должны незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Вопрос о внесении изменения в областной закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» включён в повестку ближайшего заседания комитета по труду и социальной политике.

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