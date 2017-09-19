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Общество

Передать в ведение области установление тарифов на перевозки просит глава Дновского района

Глава Дновского района Валентина Тюрина обратилась в Псковское областное Собрание депутатов с предложением о передаче на региональный уровень муниципальных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Соответствующий проект закона официально направлен в облсобрание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с нормами федерального законодательства тарифы на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного или нескольких поселений, находящихся на территории одного муниципального района, устанавливаются органом местного самоуправления.

Однако, как указано в пояснительной записке, при расчёте тарифов у районных администраций возникают сложности. Причины – в отсутствии методологической базы, информации о затратах перевозчиков, а также муниципальных работников, обладающих необходимой квалификацией для расчёта тарифов.

Кроме того, по мнению главы Дновского района, существует вероятность, что в районах области будет установлена разная стоимость проезда в общественном транспорте, что может повлечь повышение социальной напряжённости в регионе в целом.

В связи с этим автор законодательной инициативы предлагает перераспределить между органами местного самоуправления муниципальных районов области и органами государственной власти области полномочия по установлению тарифов и отнести их к компетенции администрации области (уполномоченного органа исполнительной власти области).

Отметим, что ранее в закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Псковской области» уже были внесены изменения, касающиеся установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа. Закон закрепил эти полномочия за регионом – тарифы на перевозки пассажиров и багажа в границах Пскова и Великих Лук устанавливаются актом администрации области.

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