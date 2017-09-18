19 человек погибли на водных объектах Псковской области летом

14:19, 19 сентября 2017, ПАИ

В летний период текущего года на водных объектах Псковской области зарегистрировано 21 происшествие, погибли 19 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, основной причиной гибели людей стыло купание в необорудованных или запрещённых местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися.

В оборудованных местах массового отдыха граждан у воды и на пляжах гибели людей не допущено. Спасены 3 человека (в 2016 году – 2 человека).

Происшествий с маломерными судами не зарегистрировано.

В пресс-службе отметили, что основные усилия ГИМС МЧС России по Псковской области были направлены на предупреждение и недопущение роста гибели людей на водных объектах; техническое освидетельствование и допуск к эксплуатации состоящих на учете пляжей и баз (стоянок) для маломерных судов; работу с органами местного самоуправления по вопросам безопасности людей на водных объектах; организацию активной пропагандистской работы в средствах массовой информации и в детских оздоровительных лагерях.

В целях повышения безопасности людей на водоёмах, снижения числа несчастных случаев, привлечения внимания общественности и органов местного самоуправления, активизации работ по организации отдыха людей на воде с 1 июня и до окончания купального сезона было организовано проведение месячника безопасности на водных объектах. Месячник проводился во взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями, правоохранительными органами, представителями средств массовой информации Псковской области.

По вопросам обеспечения безопасности на водных объектах Псковской области летом было инициировано проведение 28 заседаний КЧС и ПБ всех уровней. Во всех районах области состоялись совместные совещания руководства районов, волостей с привлечением инспекторов ГИМС, представителей МВД и прессы с целью координации усилий по снижению гибели людей на водоёмах.

В рамках месячника подразделения ГИМС провели 156 патрулирований, в том числе во взаимодействии с АСС – 7, внештатными инспекторами – 18, представителями ВОСВОД – 7, сотрудниками полиции – 10. В ходе патрулирований выявлены 228 административных правонарушений, составлены 228 протоколов об административной ответственности.

При осуществлении контроля в местах массового отдыха населения на воде был предусмотрен максимальный охват организованных и неорганизованных мест купания с проведением на них профилактической работы среди населения.

Кроме того, в период с 1 июля и до окончания купального сезона проводилась надзорно-профилактическая операция «Гидроцикл», задачами которой являлись обеспечение безопасности людей, предотвращение травматизма и гибели населения на водных объектах Псковской области, усиление надзора за пользованием гидроциклами и маломерными судами.

Летом на территории Псковской области были допущено к эксплуатации 25 пляжей, из них 13 - в детских оздоровительных лагерях, 10 - в санаториях и базах отдыха и 2 муниципальных пляжа - в Пскове и Великие Луках. Технические освидетельствования и допуск пляжей к эксплуатации проведены своевременно. По результатам технического освидетельствования выданы 2 предписания владельцам пляжей, недостатки были устранены в срок. Количество допущенных к эксплуатации пляжей от состоящих на учёте составило 100%.

Также был организован постоянный мониторинг традиционных мест массового отдыха населения на водных объектах. На территории области выявлены 11 необорудованных мест массового отдыха населения на водоёмах, о чем уведомлены муниципальные органы власти. Выставлены 32 аншлага с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах.

В целях предупреждения и недопущения несчастных случаев на воде в муниципальные органы власти направлены 5 рекомендательных писем по организации работы в летний период.

В детских оздоровительных лагерях, других учреждениях и организациях специалисты ГИМС провели 120 лекций, бесед о правилах поведения на водоёмах с демонстрацией средств спасения на воде и основных приемов оказания первой помощи пострадавшему с охватом более 4000 человек.

Кроме того, в детских оздоровительных учреждениях проводилась акция «Научись плавать», целью которой было обучение детей основам плавания. Мероприятия прошли в 26 детских оздоровительных лагерях и оздоровительных центрах. В акции приняли участие более 3500 детей.