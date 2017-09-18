На учениях «Запад-2017» вертолёт дал залп по журналистам

13:12, 19 сентября 2017, ПАИ

Во время белорусско-российских учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля». Как пишет РБК со ссылкой на издание 66.ru, осколки попали в зрителей, из-за чего в госпитале оказались два человека. СМИ сообщают, что ранения получили журналисты.

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации «отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

По словам источника издания, вертолеты летели на цели, когда произошел инцидент: «Оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами». Из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы». «Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил осведомленный источник 66.ru.​