«Чашу терпения» и подкову подарили на инаугурации новому главе Дедовичского района

12:54, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, состоялась инаугурация нового главы Дедовичского района, полковника МВД в отставке Геннадия Афанасьева.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гаврилова объявила результаты прошедших 10 сентября выборов и вручила Афанасьеву удостоверение главы, а также поздравила его с избранием на должность.

После этого Геннадий Афанасьев принял присягу, а затем начались выступления официальных лиц.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сказал, обращаясь к новому главе муниципалитета: «Хочу от себя лично и от администрации Псковской области поздравить с избранием. Вы победили с прекрасным результатом [72,32% голосов — ПАИ], вы для района человек не новый, у вас огромный опыт. Уверен, что у вас на этой должности всё получится». При этом глава региона пообещал Афанасьев поддержку со стороны областных властей и добавил: «Проблемы района всем известны, население знает их ещё лучше. Главная задача — реализация намерений, кот вы озвучивали в ходе предвыборной кампании. Как мы и договаривались, руководство УГК-2 подало заявку — станция будет жить».

После этого губернатор подарил новоизбранному главе традиционную уже в таких случаях чашу. «Хочу вам пожелать терпения, чтобы вы понемногу из этой чаши отпивали. Уверен, что все вам будут помогать», — сказал он при этом.

В свою очередь вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов подарил Афанасьеву подкову на счастье и сказал: «Хочу поздравить всех в этом зале с успешным завершением политического года в Псковской области. Геннадий Андреевич, я вас поздравляю, жители оказали вам всяческое доверие — и, надеюсь, вы его оправдаете».

Поздавить нового коллегу в Дедовичи приехал глава Бежаницкого района Сергей Михеев, который поздравил Афанасьева и сказал: «Добро пожаловать в нашу команду».

Наконец, нового главу поздравила избиравшаяся в том числе от Дедовичского района депутат областного Собрания, лидер Псковоблсовпрофа Ульяна Михайлова. Она сказала, что работа главой района — это сумасшедший труд, поэтому пообещала Геннадию Афанасьеву поддержку со своей стороны.