Стереть подкову о карту Псковской области пообещал глава Порховского района

13:21, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, состоялась инаугурация главы Порховского района Виктора Степанова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, удостоверение об избрании на очередной срок полномочий главе района вручил председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета Сергей Герасимов. Он сообщил, что на выборах 10 сентября Виктор Степанов набрал 2 тыс. 553 голоса избирателей.

Затем Виктор Степанов принял присягу.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак от администрации региона и от себя лично поздравил главу района с официальным вступлением в должность.

«Уверен, что у вас все получится, вы себя проявили очень хорошо», - отметил глава региона и пожелал Виктору Степанову удачи и претворения в жизнь наказов избирателей. Андрей Турчак подарил ему карту Псковской области в рамке, где отдельно выделен Порховский район.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Борис Полозов поздравил собравшихся с успешным завершением политического года в регионе. «Не просто оказать доверие в третий раз подряд, думаю, все оправдается. И наказы, и обещания, думаю, будут исполнены. Поздравляю!» - обратился он к Виктору Степанову и вручил ему золотую подкову.

Поздравил коллегу и глава Псковского района Владимир Лавренов. «Уже вот третий хомут на шею вешает», - заметил он и пожелал Виктору Степанову успехов и процветания Порховскому району.

Виктор Степанов в свою очередь поблагодарил всех, кто приехал его поздравить, отдельно отметив партию «Единая Россия», губернатора Псковской области и администрацию региона. Он заверил, что постарается стереть подаренную подкову о карту, которую подарил Андрей Турчак. «Проблемы мы все преодолеем, район работает, я пытаюсь оправдать оказанное доверие», - добавил глава Порховского района.