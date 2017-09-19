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Политика

Региональный политсовет «Единой России» выдвинул на должность главы Великих Лук Николая Козловского

Сегодня, 19 сентября, на заседании регионального политсовета «Единой России» была определена кандидатура от партии на должность главы Великих Лук.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения, определение кандидата прошло в соответствии с положением о порядке выдвижения и избрания кандидатов от партии на выборные должности в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.

На должность главы «южной столицы» Псковской области, замещаемую путем избрания из числа депутатов Великолукской городской Думы 6-го созыва, конференции были предложены кандидатуры нынешнего главы Николая Козловского, а также Евгения Шумайлова. По итогам тайного голосования Козловский получил 70 голосов, Шумайлов — 11 голосов.

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