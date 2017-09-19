Региональный политсовет «Единой России» выдвинул на должность главы Великих Лук Николая Козловского

13:18, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, на заседании регионального политсовета «Единой России» была определена кандидатура от партии на должность главы Великих Лук.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения, определение кандидата прошло в соответствии с положением о порядке выдвижения и избрания кандидатов от партии на выборные должности в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.

На должность главы «южной столицы» Псковской области, замещаемую путем избрания из числа депутатов Великолукской городской Думы 6-го созыва, конференции были предложены кандидатуры нынешнего главы Николая Козловского, а также Евгения Шумайлова. По итогам тайного голосования Козловский получил 70 голосов, Шумайлов — 11 голосов.