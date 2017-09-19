«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00

13:44, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев.

Накануне псковское мотосообщество присоединилось ко Всемирному дню памяти погибших мотоциклистов. Гость эфира расскажет, насколько опасно быть байкером на псковских дорогах, как к мотоциклистам относятся обычные водители, могут ли байкеры помогать ГИБДД бороться с мотонарушителями и как пройдет официальное закрытие мотосезона 23 сентября в Пскове?

Свои вопросы Александру Бушуеву можно оставить на странице ПАИ-live.