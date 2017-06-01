Стартовал ПАИ-live с Александром Бушуевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:03, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев.

Гость программы расскажет о том, насколько опасно быть байкером на псковских дорогах, как к мотоциклистам относятся обычные водители, могут ли байкеры помогать ГИБДД бороться с мотонарушителями и как пройдет официальное закрытие мотосезона 23 сентября в Пскове?

Свои вопросы Александру Бушуеву можно оставить на странице ПАИ-live.