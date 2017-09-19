Капремонт моста через ручей Барановский завершился на дороге Псков - Кислово - Палкино
В рамках Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на период 2014-2020 годы» завершен капитальный ремонт моста через ручей Барановский. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по траснпорту, сооружение расположено на км 10+800 автомобильной дороги Псков - Кислово - Палкино в Псковском районе.
По результатам проведенной приемочной комиссии объект введен в эксплуатацию. Работы были выполнены с опережением графика.
Капитальный ремонт осуществляла подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». Стоимость работ по контракту составила 26 млн рублей.
По результатам проведенного капитального ремонта с мостового сооружения снято ограничение движения транспортных средств в неконтролируемом режиме (потоке), имеющих полную массу более 24 тонн. Мост отвечает всем современным нормативным требованиям.