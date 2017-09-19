Капремонт моста через ручей Барановский завершился на дороге Псков - Кислово - Палкино

14:04, 19 сентября 2017, ПАИ

В рамках Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на период 2014-2020 годы» завершен капитальный ремонт моста через ручей Барановский. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по траснпорту, сооружение расположено на км 10+800 автомобильной дороги Псков - Кислово - Палкино в Псковском районе.

По результатам проведенной приемочной комиссии объект введен в эксплуатацию. Работы были выполнены с опережением графика.

​

Капитальный ремонт осуществляла подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». Стоимость работ по контракту составила 26 млн рублей.

По результатам проведенного капитального ремонта с мостового сооружения снято ограничение движения транспортных средств в неконтролируемом режиме (потоке), имеющих полную массу более 24 тонн. Мост отвечает всем современным нормативным требованиям.