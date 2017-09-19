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Общество

Сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия предлагает изменить прокурор Псковской области

По инициативе прокурора Псковской области Сергея Белова в региональный парламент направлен законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона Псковской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания, предложенные поправки касаются сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия депутатами законодательного органа государственной власти и муниципальных представительных органов.

Федеральным законодательством предусмотрено, что о встречах с избирателями, проводимых в целях информирования граждан о своей деятельности, депутаты должны уведомить в срок не ранее десяти и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия. «Речь не идёт о собраниях и пикетированиях, проводимых одним участ ником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции», - подчеркнули в пресс-службе Собрания.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, региональным законодательством установлены иные сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия – не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

По мнению автора законодательной инициативы, действующая норма незаконно ограничивает право депутата на проведение публичного мероприятия, если он подал уведомление за девять-пять дней до его проведения.

Законопроектом предлагается устранить существующее противоречие и установить для депутатов срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия согласно статье 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

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