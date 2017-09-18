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45-летний педофил надругался над 10-летним мальчиком в Псковской области

В Псковской области 45-летний педофил надругался над 10-летним мальчиком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, днем 16 сентября предполагаемый злоумышленник, заманил детей в квартиру предложением поиграть в компьютер, затем он надругался над 10-летним мальчиком.

В настоящее время предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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