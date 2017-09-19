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Общество

Александр Бушуев: Мотоциклисты – люди-невидимки

«Мотоциклист, какой бы он ни был крутой, чаще всего невидим для автомобилиста. Всегда говорю новичкам, что мотоциклисты - люди-невидимки», - заявил байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев сегодня, 19 сентября, в проекте ПАИ-live.

«Я езжу на мотоцикле с 1978 года, за это время я проехал много километров и не попадал ни в одну аварию ни разу», - отметил Александр Бушуев. По его словам, если человек садится на средство повышенной опасности, то он быть аккуратным.

«Я терял друзей, в том числе в результате ДТП. Это жутко. Мотоцикл - маневренное транспортное средство, оно меньше, чем автомобиль, поэтому на нем удобнее маневрировать, но есть и подводные камни - в первую очередь, это подготовка водителя, который не всегда готов к подобным ситуациям», - добавил он.

Александр Бушуев также подчеркнул, что в подавляющем числе ДТП мотоциклисты не виноваты, но, как правило, они «расплачиваются жизнью или здоровьем»: «Ты не можешь ничего сделать со «слепыми», невнимательными, грубыми водителями. Есть те, кто мигают, мол обгоняй, есть те, кто, якобы шутя, создают опасную для мотоциклиста ситуацию».

Кроме того, псковский байкер посоветовал всем, кто ездит за рулем мотоцикла, не превышать скорость более чем на 20 км/ч.

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