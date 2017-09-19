Андрей Макаревич приобрёл картину псковского художника-байкера
Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич приобрёл картину псковского байкера, одного из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», члена творческого объединения «Митьки» Александра Бушуева. Об этом художник рассказал в эфире проекта ПАИ-live.
«Год назад Макаревич купил мою картину, но не у меня лично, а в галерее в Москве. Это была иллюстрация к афоризму Козьмы Пруткова «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, а иначе такое бросание будет пустою забавою», - рассказал Александр Бушуев.
Он отметил, что его произведения покупают в основном иностранцы и столичные жители. «Сейчас зарабатываю тем, что рисую и продаю картины, - уточнил Александр Бушуев. - Многие мои друзья-художники не знают, что я байкер, а друзья-байкеры не знают, что я художник».