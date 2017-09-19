Андрей Макаревич приобрёл картину псковского художника-байкера

16:03, 19 сентября 2017, ПАИ

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич приобрёл картину псковского байкера, одного из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», члена творческого объединения «Митьки» Александра Бушуева. Об этом художник рассказал в эфире проекта ПАИ-live.

«Год назад Макаревич купил мою картину, но не у меня лично, а в галерее в Москве. Это была иллюстрация к афоризму Козьмы Пруткова «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, а иначе такое бросание будет пустою забавою», - рассказал Александр Бушуев.

Он отметил, что его произведения покупают в основном иностранцы и столичные жители. «Сейчас зарабатываю тем, что рисую и продаю картины, - уточнил Александр Бушуев. - Многие мои друзья-художники не знают, что я байкер, а друзья-байкеры не знают, что я художник».