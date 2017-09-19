Активисты ОНФ проинспектировали дороги в Пскове, внесенные в план ремонта на текущий год

16:16, 19 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проинспектировали дороги в Пскове, отмеченные на сетевом ресурсе dorogi-onf.ru как проблемные и внесенные в план ремонта на текущий год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На перекрестке улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной ремонт уже почти завершен. Уложено асфальтовое покрытие, ведутся работы по благоустройству тротуаров, на перекрестке установлен светофор, но пока не нанесена разметка. Данный участок с интенсивным движением транспорта при голосовании на сайте проекта dorogi-onf.ru занял второе место в рейтинге дорог Пскова, нуждающихся в ремонте. Автомобилисты не один год жаловались на качество дорожного полотна на этом участке.

Следующим участком, который общественники посетили в ходе рейда в Пскове, стал перекресток улиц Вокзальной и Речной, где в мае участники дорожной инспекции ОНФ зафиксировали большую яму на участке, прилегающем к круговому движению. К настоящему времени яма ликвидирована, однако в нескольких метрах от нее общественники обратили внимание на дефекты дорожного полотна, засыпанные щебенкой.

В план ремонта на текущий год попал участок улицы Льва Толстого от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской. Там уже выложен выравнивающий слой покрытия на проезжей части, установлен бортовой камень, проводятся работы по благоустройству тротуаров.

На участке улицы Индустриальной за путепроводом участники рейда обратили внимание на произведенную фрезеровку верхнего слоя асфальтового полотна по одной полосе движения. На момент проверки ремонтные работы на данном участке не велись.

Лидер голосования псковичей на сайте «убитых» дорог – улица Литейная на момент проверки была посыпана щебенкой. На улице Шестака общественники зафиксировали проведение подготовительных работ у перекрестка с Рижским проспектом.

«Улица Шестака вся разбита, в дождливую погоду огромные ямы полностью заполнены водой, ехать по ним опасно, при этом на улице располагается филиал детской поликлиники. В этом году в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков дорог, отмеченных на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог». Мы держим на контроле этапы работ на этих дорогах», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Всего на дорожной карте ОНФ на территории Псковской области отмечен 161 опасный участок. Из них два объекта уже отремонтированы, на 34 дорогах проведен ямочный ремонт, 27 ждут ремонта в 2017–2018 годах.