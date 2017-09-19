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Общество

Александр Бушуев снова высказался против ограничений для мотоциклистов в Пскове

Известный псковский байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», а также член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев сегодня, 19 сентября, в эфире ПАИ-live снова высказался против ограничений, установленных для движения мотоциклов в центре Пскова.

«Это неправильно», — сказал Бушуев и отметил, что ограничения мешали в том числе приезжающим в город на мотоциклах туристам и пожилым владельцам мототранспорта, которые на нём ездили на дачу. «В итоге мы добились того, что сейчас запрет на Октябрьском и Рижском действует только в ночное время», — добавил один из лидеров «Позитивной механики».

При этом он заметил, что в крупных городах с байкерами-лихачами вполне успешно борются специальные мотовзводы, оснащённые мощными мотоциклами.

Также Бушуев посетовал на то, что в Пскове нет специализированной кольцевой трассы, на которой байкеры могли бы «выпустить пар». «Поэтому ребята находят другие места. Раньше это был участок у памятника Александру Невскому. Вообще наши дороги не для скорости».

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