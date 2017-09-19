Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения

15:41, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, на заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова состоялось вручение временных удостоверений депутатам городской Думы шестого созыва.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, наряду с депутатами-одномандатниками удостоверения получили и парламентарии, прошедшие в гордуму по единому избирательному округу. «Яблоко» в новом созыве городского парламента будет представлять Артур Гайдук, ЛДПР — Сергей Барабанов, «Единую Россию» - Эдуард Белов, Владимир Воробьев, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Валерий Тюменцев, КПРФ - Александр Тимофеев и Сергей Федоров, «Справедливую Россию» — Олег Брячак.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

























































Напомним, что результаты выборов в одномандатных округах были следующими:

Округ № 1: Григорий Турчин («ЕР») - 37,33%;

Округ № 2: Сергей Колосов (самовыдвиженец) - 27,49%;

Округ № 3: Елена Маницкая (КПРФ) - 49,66%;

Округ № 4: Сергей Гаврилов («ЕР») 43,91%;

Округ № 5: Иван Цецерский («ЕР») - 46,31%;

Округ № 6: Александр Баев (КПРФ) - 40,83%;

Округ № 7: Ольга Федорова («ЕР») - 43,57;

Округ № 8: Елена Полонская («ЕР») - 51.82%;

Округ № 9: Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») - 37,29%;

Округ № 10: Любовь Николаева («ЕР») - 33,79%;

Округ № 11: Константин Болотин («ЕР») - 41.84%;

Округ № 12: Григорий Стороненков («ЕР») - 64,37%;

Округ № 13: Дмитрий Михайлов (КПРФ ) - 38,14%;

Округ № 14: Дмитрий Барабанов («ЕР») - 40,2%;

Округ № 15: Денис Иванов («ЕР») - 39,67%.

Также на прошедшем заседании ТИК, которое провёл секретарь избирательной комиссии Алексей Ермолаев, было принято решение об исключении из единых партийных списков кандидатов, избранных по единому избирательному округу. Это Елена Маницкая (КПРФ), Иван Цецерский («Единая Россия»), Александр Баев (КПРФ), Ольга Фёдорова («Единая Россия»), Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») и Дмитрий Михайлов (КПРФ).

Алексей Ермолаев пожелал депутатам успехов и упорства.

Напомним, что первое заседание Псковской городской Думы шестого созыва назначено на 22 сентября.