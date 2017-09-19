0
15:41
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
10:26
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
09:42
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
17:39
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
14:59
Новый глава Палкинского района вступил в должность
10:42
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
23:31
Бери портфель, пошли домой
Еще новости
  • Коротко
Политика

Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения

Сегодня, 19 сентября, на заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова состоялось вручение временных удостоверений депутатам городской Думы шестого созыва.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, наряду с депутатами-одномандатниками удостоверения получили и парламентарии, прошедшие в гордуму по единому избирательному округу. «Яблоко» в новом созыве городского парламента будет представлять Артур Гайдук, ЛДПР — Сергей Барабанов, «Единую Россию» - Эдуард Белов, Владимир Воробьев, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Валерий Тюменцев, КПРФ - Александр Тимофеев и Сергей Федоров, «Справедливую Россию» — Олег Брячак.

  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов
  • Вручение удостоверений депутатам Псковской гордумы 6-го созыва
    Фото: Андрей Степанов

Напомним, что результаты выборов в одномандатных округах были следующими:

Округ № 1: Григорий Турчин («ЕР») - 37,33%;

Округ № 2: Сергей Колосов (самовыдвиженец) - 27,49%;

Округ № 3: Елена Маницкая (КПРФ) - 49,66%;

Округ № 4: Сергей Гаврилов («ЕР») 43,91%;

Округ № 5: Иван Цецерский («ЕР») - 46,31%;

Округ № 6: Александр Баев (КПРФ) - 40,83%;

Округ № 7: Ольга Федорова («ЕР») - 43,57;

Округ № 8: Елена Полонская («ЕР») - 51.82%;

Округ № 9: Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») - 37,29%;

Округ № 10: Любовь Николаева («ЕР») - 33,79%;

Округ № 11: Константин Болотин («ЕР») - 41.84%;

Округ № 12: Григорий Стороненков («ЕР») -  64,37%;

Округ № 13: Дмитрий Михайлов (КПРФ ) - 38,14%;

Округ № 14: Дмитрий Барабанов («ЕР») - 40,2%;

Округ № 15: Денис Иванов («ЕР») - 39,67%.

Также на прошедшем заседании ТИК, которое провёл секретарь избирательной комиссии Алексей Ермолаев, было принято решение об исключении из единых партийных списков кандидатов, избранных по единому избирательному округу. Это Елена Маницкая (КПРФ), Иван Цецерский («Единая Россия»), Александр Баев (КПРФ), Ольга Фёдорова («Единая Россия»), Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») и Дмитрий Михайлов (КПРФ).

Алексей Ермолаев пожелал депутатам успехов и упорства.

Напомним, что первое заседание Псковской городской Думы шестого созыва назначено на 22 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения Региональный политсовет «Единой России» выдвинул на должность главы Великих Лук Николая Козловского Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района Бери портфель, пошли домой «Наблюдатели Петербурга» высоко оценили работу избирательных комиссий Псковской области в день выборов Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму Глава Пскова будет избран на сессии гордумы 22 сентября «Медиа-холдинг» Псковской области предлагает кандидатам на должность главы Гдовского района услуги по предвыборной агитации
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
19 сентября 2017
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
19 сентября 2017
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам 4
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
19 сентября 2017
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
18 сентября 2017
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
Новый глава Палкинского района вступил в должность
18 сентября 2017
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
18 сентября 2017
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября
15 сентября 2017
Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября 6
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
15 сентября 2017
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму 1

Идет загрузка...