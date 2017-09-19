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Общество

Закрытие мотосезона в Пскове состоится 23 сентября

23 сентября в Пскове состоится закрытие мотосезона. Об этом сообщил байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев сегодня, 19 сентября, в проекте ПАИ-live.

Сбор мотоциклистов пройдет в 14:00 у у памятника Александру Невскому. По словам Александра Бушуева, в рамках закрытия также состоится соревнование по мотоджимхане: «Особо умелые мотоциклисты смогут показать свои навыки в вождении мотоцикла». Гость эфира отметил, что сам не принимает участие в соревнованиях и не ставит скоростные рекорды.

«В этом сезоне прошел 10-й юбилейный мотосаммит. К нам приехали около тысячи гостей. Мы провели встречу на хорошем уровне. Псковичи на такие мероприятия тоже выезжают постоянно», - добавил байкер.

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