Закрытие мотосезона в Пскове состоится 23 сентября

16:49, 19 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Пскове состоится закрытие мотосезона. Об этом сообщил байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев сегодня, 19 сентября, в проекте ПАИ-live.

Сбор мотоциклистов пройдет в 14:00 у у памятника Александру Невскому. По словам Александра Бушуева, в рамках закрытия также состоится соревнование по мотоджимхане: «Особо умелые мотоциклисты смогут показать свои навыки в вождении мотоцикла». Гость эфира отметил, что сам не принимает участие в соревнованиях и не ставит скоростные рекорды.

«В этом сезоне прошел 10-й юбилейный мотосаммит. К нам приехали около тысячи гостей. Мы провели встречу на хорошем уровне. Псковичи на такие мероприятия тоже выезжают постоянно», - добавил байкер.