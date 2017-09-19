Александр Бушуев рассказал о медведе, которого катали на мотоцикле в Пскове

16:34, 19 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, в прямом эфире проекта ПАИ-live байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев рассказал про медведя, которого в минувшую пятницу катали по улицам Пскова на мотоцикле.

«Мне позвонили друзья из Архангельска, которые сказали, что дали мой телефон директору цирка. Потом мне позвонила администратор цирка и попросила наш клуб организовать прокат медведя, который весит 315 килограмм, по городу. Медведя зовут Тим, рядом с ним ехал дрессировщик Паша, который его поддерживал. Тим - звезда YouTube и очень милый медведь», - рассказал псковский байкер.

По словам Александра Бушуева, медведь - инвалид с рождения, он слеп на один глаз. «Я просто увидел двух друзей - Пашу и Тима. Просто один друг весит 315 кг, а другой значительно меньше. Тим такой компанейский браток, видно, что он любит кататься», - добавил псковский байкер.