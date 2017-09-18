Вместо продажи картофеля печерянин лишился денег

16:28, 19 сентября 2017, ПАИ

В Печорах гражданин стал жертвой мошенников, пытаясь реализовать сельхозпродукцию через Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Печорах местный житель разместил на одном из сайтов в Сети объявление о продаже картофеля. Вскоре к нему обратился неизвестный, который представился директором одного из ресторанов. Он изъявил желание купить предложенный картофель. При этом, благодаря различным уловкам, он узнал у печерянина номер его банковской карты, а затем обманным путем снял с нее 5 тыс. 500 рублей.

Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Печорский». Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются в ходе проводимого расследования.