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Политика

Псковская ТИК направит письмо Зюганову о неправомерности действий избранных депутатов КПРФ

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Пскова направит письмо первому секретарю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на действия четырёх избранных депутатов от КПРФ в новый созыв Псковской городской Думы. Напомним, они 14 сентября устроили скандал в помещении ТИК, после которого председатель комиссии был госпитализирован в реанимацию.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня на заседании ТИК её член с правом решающего голоса от партии «Единая Россия» Александр Бузницкий напомнил о происшествии 14 сентября и заявил, что такой случай нельзя оставлять без последствий. В связи с этим он предложил обратиться с письмом к Зюганову, в котором заявлялось бы о недопустимости нарушения прав граждан во время инцидента в комиссии и неправомерности действий депутатов, блокировавших работу ТИК. 

Бузницкий представил коллегам проект письма, в котором были разъяснены причины невыдачи избранным депутатам удостоверений в тот день, а также сообщается, что по факту случившегося скандала проводится доследственная проверка, а председатель ТИК Владимир Кротов был госпитализирован. 
В тексте проекта письма было указано, что пришедшие в четверг в офис комиссии представители компартии своим поведением дискредитировали себя как депутатов гордумы, в связи с чем члены ТИК просят Зюганова дать оценку действий участникам инцидента и ограничить ТИК от вмешательств. Также в письме отмечалось, что работа комиссии в результате инцидента была прервана на весь день. 

За отправку такого письма члены комиссии проголосовали единогласно. 

После этого прозвучало предложение установить в ТИК видеокамеры, на что председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сообщил, что к выборам президента, которые намечены на март 2018 года, во всех территориальных избиркомах будет налажено видеонаблюдение.

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  • Скандал 14 сентября в ТИК Пскова
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