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Общество

В скандинавской ходьбе поучаствовали конкурсантки «Миссис Бабушка 2017»

Участницы псковского конкурса «Миссис Бабушка 2017» приняли участие в новом мастер-классе по скандинавской ходьбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Тренировку проводила сертифицированный инструктор международной федерации ONWF ( Original Nordic Walking Federation) с 2012 года, победитель полумарафонской дистанции 21 км в городе Савонлина ( Финляндия) в 2014 году,  дважды победитель соревнований по скандинавской ходьбе «Песчаная гонка» в Сестрорецке (Ленинградская область, 2013, 2016 год), дважды победитель Псковского Марафона в категории скандинавская ходьба в 2016, 2017 год, единственный в Пскове инструктор по скандинавской ходьбе, регулярно ведущий занятия с 2012 года Ирина Костюченко.

  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова
  • Скандинавская ходьба с конкурсантками «Миссис Бабушка 2017»
    Фото: Мария Михайлова

«Участницы остались довольны и выразили пожелание повторить занятия с Ириной Костюченко», - отметили организаторы.

Напомним, что конкурс «Миссис Бабушка Псков 2017» пройдет 1 октября в аквапарке «Акваполис», в День пожилого человека. Начало в 15:00. Подробная информация о мероприятии - по телефону 701-101.

Организаторы конкурса: продюсерский центр «Королев продакшн» , Медиахолдинг Псковской области и Аквапарк «Акваполис». Официальный визажисты и стилисты конкурса: Татьяна Серова и Ольга Новичкова. Официальный фотограф - Ирина Большакова.

Спонсоры: сеть магазинов «Glance» , ТЦ «Максимус», фитнес клуб XPRESS, кулинарная мастерская «Хлебосол», ТК «Пик 60», бьюти -сообщество «ORIPROFI», ЖК «Европа», фирменная пекарня «Пирогов», салон цветов «Флоренция», санаторий «Хилово»Академия Большого тенниса в Пскове и студия красоты «Lorraine».

Информационная поддержка: радио «Дача», радио «7 небо», газета «Комсомольская правда. Псков», газета «Псковская правда»  и Псковское агентство информации.

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