Нарколабораторию выявили великолукские полицейские

16:36, 19 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки при силовой поддержке отдела специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы, осуществлявшей незаконное изготовление и сбыт наркотических средств растительного вида на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Мак» полиция задержала трёх активных участников группы. В ходе осмотра автотранспортного средства, используемого фигурантами, а также мест хранения приготовленных к сбыту наркотиков изъято свыше трех килограммов частей растения конопли.

В ходе дальнейшей работы оперативники пресекли деятельность нарколаборатории, где производилось выращивание наркосодержащих растений методом гидропоники.

По месту культивирования полицейские изъяли более 30 кустов конопли, партия семян и сопутствующее оборудование.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий.