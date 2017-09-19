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Общество

А за ним медведь: ПАИ-live с Александром Бушуевым

Сегодня, 19 сентября, накануне официального закрытия мотосзона 2017 года в Пскове, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал байкер, один из лидеров псковского мотоклуба «Позитивная механика», художник, член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев.

В эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации Александр Бушуев рассказал о «прописке» в Пскове Кубка мира по мотоджимхане, о катании 300-килограммового медведя по центру Пскова, о проблемах передвижения по городским улицам на мотоцикле, о своей картине, проданной Андрею Макаревичу.

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