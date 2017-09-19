1
15:41
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
10:26
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
09:42
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
17:39
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
14:59
Новый глава Палкинского района вступил в должность
10:42
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
23:31
Бери портфель, пошли домой
Еще новости
Политика

Цветков призвал псковскую ТИК «почистить авгиевы конюшни» перед выборами президента

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сегодня, 19 сентября, в ходе заседания территориальной избирательной комиссии Пскова призвал её членов «почистить авгиевы конюшни» накануне выборов президента, намеченных на март 2018 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цветков отметил, что в ходе подготовки к прошедшим 10 сентября выборам депутатов Псковской городской Думы 6-го созыва не все участковые избирательные комиссии (УИКи) «беспрекословно выполняли постановления ТИКа по усилению контроля за организацией досрочного голосования».

«Были шероховатости и в день голосования», — добавил Цветков.

По его словам, в некоторых случаях нужно провести ротацию членов УИКов, проверить их компетентность, а также в целом нужно приложить много усилий, чтобы обучать членов участковых комиссий к предстоящему плебисциту.

Также руководитель облизбиркома заявил, что чрезвычайное происшествие, произошедшее в ТИК Пскова 14 сентября, будет рассмотрено на ближайшем заседании областной комисии. При этом Цветков выразил надежду, что прокуратура города даст оценку действиям устроивших скандал избранных депутатов от КПРФ. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Цветков призвал псковскую ТИК «почистить авгиевы конюшни» перед выборами президента Региональный политсовет «Единой России» выдвинул на должность главы Великих Лук Николая Козловского Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района Бери портфель, пошли домой «Наблюдатели Петербурга» высоко оценили работу избирательных комиссий Псковской области в день выборов Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму Глава Пскова будет избран на сессии гордумы 22 сентября «Медиа-холдинг» Псковской области предлагает кандидатам на должность главы Гдовского района услуги по предвыборной агитации
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Скандал 14 сентября в ТИК Пскова
Псковская ТИК направит письмо Зюганову о неправомерности действий избранных депутатов КПРФ Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму Цецерский: Жаль, что политические провокации, допускаемые членами КПРФ во время избирательной кампании, продолжаются сейчас Петр Алексеенко заявил, что его однопартийцы пытались получить удостоверения депутатов для подстраховки Член облизбиркома: Избранные депутаты от КПРФ должны знать, что для присутствия на завтрашней сессии им не требовались удостоверения Председатель ТИК Пскова: Действия представителей КПРФ полностью незаконны В ТИК Пскова задержали устроивших скандал 4-х избранных кандидатов в депутаты гордумы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
19 сентября 2017
Депутаты Псковской гордумы шестого созыва получили удостоверения
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам
19 сентября 2017
Стали известны получатели мандатов депутатов Псковской гордумы от «Единой России» по партспискам 4
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
19 сентября 2017
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
18 сентября 2017
Состоялась инаугурация главы Пыталовского района
Новый глава Палкинского района вступил в должность
18 сентября 2017
Новый глава Палкинского района вступил в должность
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
18 сентября 2017
Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района
Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября
15 сентября 2017
Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября 6
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
15 сентября 2017
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму 1

Идет загрузка...