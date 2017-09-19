Цветков призвал псковскую ТИК «почистить авгиевы конюшни» перед выборами президента

16:28, 19 сентября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сегодня, 19 сентября, в ходе заседания территориальной избирательной комиссии Пскова призвал её членов «почистить авгиевы конюшни» накануне выборов президента, намеченных на март 2018 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цветков отметил, что в ходе подготовки к прошедшим 10 сентября выборам депутатов Псковской городской Думы 6-го созыва не все участковые избирательные комиссии (УИКи) «беспрекословно выполняли постановления ТИКа по усилению контроля за организацией досрочного голосования».

«Были шероховатости и в день голосования», — добавил Цветков.

По его словам, в некоторых случаях нужно провести ротацию членов УИКов, проверить их компетентность, а также в целом нужно приложить много усилий, чтобы обучать членов участковых комиссий к предстоящему плебисциту.

Также руководитель облизбиркома заявил, что чрезвычайное происшествие, произошедшее в ТИК Пскова 14 сентября, будет рассмотрено на ближайшем заседании областной комисии. При этом Цветков выразил надежду, что прокуратура города даст оценку действиям устроивших скандал избранных депутатов от КПРФ.