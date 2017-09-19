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Общество

500 псковских школьников и студентов приняли участие в Едином дне пенсионной грамотности

19 августа в Псковской области стартовала масштабная образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда России.

Отправным событием программы стал Единый День пенсионной грамотности. Более 500 учащихся и студентов нашего региона посетили управления и отделы Пенсионного фонда во всех районах области.

Как рассказала управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, Псковская область в шестой раз приняла участие в Едином дне пенсионной грамотности, который проводится с 2011 года и проходит одновременно во всех регионах Российской Федерации под эгидой Пенсионного фонда.

До конца года специалисты территориальных органов ПФР Псковской области отправятся в школы, ссузы и вузы, где расскажут молодежи о современном пенсионном обеспечении граждан.

Говоря о цели этой широкомасштабной программы, управляющий отметила, что живой интерес о размере пенсии возникает у человека на пороге пенсионного возраста, но в этот момент уже трудно что-нибудь изменить.

«Начинать формировать свою пенсию нужно как можно раньше - с первых рабочих лет, - пояснила она. - К сожалению, этой теме практически не уделено внимание в программе среднего образования. Молодые люди выходят во взрослую жизнь невооруженные пенсионными знаниями. Бабушки-дедушки и родители тоже не могут быть в этом вопросе хорошими советчиками – их пенсия формировалась совсем по другим правилам. А ведь на пенсии в среднем человек проводит столько же времени, сколько длятся его детство и юность. Это большой кусок жизни и надо быть максимально готовым к нему — иметь хорошее здоровье и достойную пенсию. Поэтому Пенсионный фонд Российской Федерации проводит во всех регионах образовательную программу по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи».

Добавим, что в этом году Пенсионный фонд России специально разработал и запустил сайт, который называется «Школьникам о пенсии». На уроке в интерактивной форме молодежь получит ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России и что надо делать, чтобы в будущем получать достойную пенсию. Онлайн-симуляторы, тесты, доступная информация об основах пенсионной системы и механизмах формирования пенсии станут первым шагом школьников и студентов на пути формирования у них новой пенсионной культуры.

Кроме того, к новому учебному году Отделение Пенсионного фонда по Псковской передаст в школы, вузы и ссузы региона новое шестое издание учебника «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Образовательные учреждения получат 4000 экземпляров пособия. Он содержит ключевую информацию о российской пенсионной системе, а также сведения о способах формирования будущей пенсии, программах и услугах ПФР.

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