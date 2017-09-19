Пресс-секретарь Патриарха обсудит с псковичами проблемы современной журналистики

17:18, 19 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Псковском государственном университете в рамках IV Всероссийского фестиваля «Человек и вера» состоится круглый стол с руководителем пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александром (Волковым). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Тема круглого стола: «Современная журналистика: проблемы и тенденции развития». Мероприятие пройдет в Центре студенческих инициатив на площади Ленина, 2 с 11:30 до 13:00.